İsrail ordusu, Suriye'nin Dera kırsalına topçu saldırısı düzenledi

Güncelleme:
İsrail ordusu, Suriye'nin Dera kenti kırsalındaki Abdin ve Vadi Kuya beldelerine topçu atışıyla saldırı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail ordusunun Dera kenti kırsalındaki Abdin ve Vadi Kuya beldelerini topçu atışıyla hedef aldığını bildirdi.

İsrail saldırısında ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

?İsrail'in Suriye topraklarındaki işgali

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerine bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik Baas rejimine ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok bölgeyi saldırılarla hedef almıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
