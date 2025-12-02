Haberler

İsrail Ordusundan Nablus'ta Baskın ve Ev Yıkımı

Güncelleme:
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yoğun askeri takviye ile bir baskın düzenleyerek, Sanuber ailesinin evini yıkmaya çalıştı. Bölge, çok sayıda asker ve ağır araçlarla kuşatıldı.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenleyerek kentin batısındaki Zevata Kavşağı bölgesine yoğun askeri takviye gönderdi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Zavata Kavşağı bölgesinin girişini, çevresini ve Nablus'un batısındaki Kur'an-ı Kerim Akademisi'nin bulunduğu alanı kapatan İsrail askerleri, ardından Filistinli "Sanuber" ailesinin evini havaya uçurmak için çevredeki evleri de tahliye etti.

Bölge, çok sayıda asker ve ağır askeri araç tarafından kuşatıldı.

İsrail makamlarının, 5 Eylül'de Zavata köyünde yaşayan Emir Hasan Sanuber ailesine evlerinin yıkılacağı ve mülklerine el konulacağı yönünde resmi bildirimde bulunduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, Nablus'a düzenlediği baskında "şubat ayında İsrail'de otobüsleri hedef alan bir dizi bombalı saldırıdan sorumlu olduğu" iddiasıyla Abdulkerim Sanuber'in gözaltına aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
