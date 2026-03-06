Haberler

İsrail ordusundan İran'ın Kum kentindeki sanayi bölgesine saldırı tehdidi

İsrail ordusu, İran'ın Kum kentindeki Şehkuye Sanayi Bölgesi'ne yönelik saldırı tehdidinde bulundu ve bölge sakinlerinden boşaltmalarını istedi. Bu durum, ABD-İsrail ile İran arasında süregelen gerginliğin artmasına işaret ediyor.

İsrail ordusu, İran'ın Kum kentindeki Şehkuye Sanayi Bölgesi'nde bir alana saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunarak bölge sakinlerinden bulundukları yerlerden ayrılmalarını istendi.

İsrail ordusunun Farsça basın ofisi, Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kum'daki Şehkuye Sanayi Bölgesi'ndeki bazı yerlere saldırı tehdidinde bulundu

Saldırı tehdidinin yer aldığı paylaşımda bir harita paylaşılarak, Şehkuye Sanayi Bölgesi'ndeki bazı yerlerin boşaltılması istendi.

Açıklamada, paylaşılan haritada belirtilen yerlere "ilerleyen saatlerde" saldırı düzenleneceği tehdidine yer verildi.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
