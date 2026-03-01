Haberler

İsrail ordusu, İran'a yeni saldırı düzenlediğini duyurdu

Güncelleme:
İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimlerine yönelik yaptığı hava saldırısında 30 askeri hedefi vurduğunu açıkladı. Saldırıda füze rampaları, hava savunma sistemleri ve askeri karargahlar hedef alındı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimlerine yönelik yeni bir hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerinin ülkenin batı ve orta kesimlerine yönelik saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 30 askeri hedefin vurulduğu iddia edildi.

Vurulan yerler arasında füze rampaları, hava savunma sistemleri ve askeri karargahların bulunduğu ileri sürüldü.

Ordu, saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Kaynak: AA / Mustafa M. M. Haboush
