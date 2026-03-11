İsrail ordusundan, Hizbullah'ın saldırılarını sürdürdüğü kuzey bölgesine takviye kararı

TEL İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hizbullah'ın saldırılarını yoğun şekilde sürdürdüğü İsrail'in Kuzey Komutanlığı bölgesini takviyelerle güçlendirme kararı aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Zamir, İsrailli komutanlarla durum değerlendirmesinde bulundu.

Zamir, Kuzey Komutanlığı bölgesini güçlendirme ve güneyde görevli Golani Tugayı'nı kuzey bölgesine kaydırma talimatı verdi.

Açıklamada, durum değerlendirmesine göre ek takviye kuvvetler konusunda karar verileceği belirtilerek Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırıların sürdürüleceğine işaret edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini bildirmişti.