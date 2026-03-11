Haberler

İsrail ordusundan, Hizbullah'ın saldırılarını sürdürdüğü kuzey bölgesine takviye kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEL İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hizbullah'ın saldırılarını yoğun şekilde sürdürdüğü İsrail'in Kuzey Komutanlığı bölgesini takviyelerle güçlendirme kararı aldı.

TEL İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hizbullah'ın saldırılarını yoğun şekilde sürdürdüğü İsrail'in Kuzey Komutanlığı bölgesini takviyelerle güçlendirme kararı aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Zamir, İsrailli komutanlarla durum değerlendirmesinde bulundu.

Zamir, Kuzey Komutanlığı bölgesini güçlendirme ve güneyde görevli Golani Tugayı'nı kuzey bölgesine kaydırma talimatı verdi.

Açıklamada, durum değerlendirmesine göre ek takviye kuvvetler konusunda karar verileceği belirtilerek Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırıların sürdürüleceğine işaret edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı

AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler