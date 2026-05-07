İsrail'in Gazze'de polis kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir polis kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. Filistin İçişleri Bakanlığı, bölgedeki emniyet güçlerine ait kontrol noktasının hedef alındığını açıkladı.

Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Ensar bölgesinde emniyet güçlerine ait bir kontrol noktasını bombaladığı belirtildi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde ise İsrail'in söz konusu bölgeye insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
