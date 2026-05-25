İsrail ordusunda bir asker daha intihar etti

İsrail ordusunda intihar vakalarının arttığı bir dönemde bir asker daha intihar etti. Askeri savcılık geniş çaplı soruşturma başlatırken, Gazze saldırılarına katılan askerlerde psikolojik sorunların yaygınlaştığı belirtiliyor. 2024-2025 arasında 36 asker intihar etti, 279'u girişimde bulundu.

İntihar vakalarının son yıllarda ciddi oranda arttığı İsrail ordusunda bir askerin daha intihar ettiği bildirildi.

Haaretz gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail askerinin intiharına ilişkin askeri savcılığın geniş çaplı soruşturma başlattığı kaydedildi.

Hem muvazzaf hem de terhis olan yedek İsrail askerleri arasında intihar vakalarının giderek arttığına işaret eden haberde, ölen askerin ülkenin güneyindeki bir askeri üste görevli olduğu ve ailesine bilgi verildiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten itibaren düzenlediği soykırım saldırılarında görev alan bir İsrail askerinin de ABD'nin Miami kentinde intihar ettiği basına yansımıştı.

İsrail'deki resmi verilere göre, Ocak 2024 ile Temmuz 2025 arasındaki 18 aylık sürede, 36 İsrail askeri intihar etti, 279 asker ise intihar girişiminde bulundu.

Gazze'ye yönelik saldırılara katılan İsrail askerlerinin, ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını belirten İsrail basınına göre, yalnızca 2025'te 22 asker intihar ederek yaşamına son verdi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
