İsrail Ordusu Tubas'ta Yoğun Askere Operasyon Düzenliyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine bağlı el-Faria Mülteci Kampı'na, üç gündür kentte sürdürdüğü askeri operasyon kapsamında baskın düzenledi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, son iki gündür kampın çevresinde konuşlanan büyük bir askeri birliğin sabah saatlerinde kampa girdiğini aktardı.

Evleri hedef alan yoğun baskınlarda piyade birlikleri, kampın dar sokakları ve ana caddelerine konuşlandırıldı.

Yoğun askeri varlığın kamp sakinlerinin hareketini ciddi şekilde kısıtladığını, güçlerin birçok evde kapsamlı aramalar yaptığını bildiren görgü tanıklarına göre, İsrail askerleri, birçok Filistinli aileyi zorla evlerinden çıkararak göçe zorladı.

Öte yandan İsrail askerleri bu sabahın erken saatlerinde Tubas'ın Tammun beldesinden çekildi.

Yerel sakinler, iki gün süren saldırıların özellikle beldenin doğu kesiminde altyapıya büyük zarar verdiğini ve çok sayıda malın tahrip edildiğini belirtti.

Tubas kentinden son üç gündür çeşitli bölgelere aralıksız baskınlar düzenleniyor, bölge girişleri kapatılırken sıkı hareket kısıtlamaları uygulanıyor.

Arama ve gözaltılar sırasında çok sayıda Filistinlinin askerler tarafından darbedilerek yaralandığı bildiriliyor.

Yerel kaynaklar ayrıca, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların gerçek mühimmat kullanarak makineli tüfeklerle ateş açtığını aktardı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine çarşamba kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu.

İsrail ordusu Tubas kentine Arapça, "Bölgeniz terör yuvası haline geldi. İsrail ordusu buna kayıtsız kalamaz, eğer böyle devam ederse sonunuz Cenin ve Tulkerim gibi olur" yazılı, tehdit içeren ilanlar atmıştı.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim kentindeki mülteci kamplarında 42 binden fazla Filistinliyi zorla yerinden etmişti. İki kentteki mülteci kamplarındaki yapıları yoğun biçimde yıkan İsrail ordusu, bölgedeki işgalini sürdürüyor ve halkın evlerine dönmesine izin vermiyor.