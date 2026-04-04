İsrail ordusu, Tahran genelinde altyapı tesislerini hedef aldı

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırıları sürdürdükleri İran'ın başkenti Tahran genelinde altyapı tesislerine hava saldırıları gerçekleştirildiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün Tahran genelinde düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Tahran genelinde altyapı tesislerine yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'na ait, uçakları hedef almak üzere tasarlanmış füzelerin depolandığı bir hava savunma tesisi dahil İran güçlerine ait hava savunma tesislerinin vurulduğu iddia edildi.

Açıklamada, Tahran yönetiminin silah araştırma ve geliştirme tesislerinin güvenliğini sağlayan askeri bir tesisin, bir balistik füze deposunun ve silah üretim, araştırma ve geliştirme tesislerinin hedef alındığı ileri sürüldü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.