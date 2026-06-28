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İsrail ordusu, Suriye'nin Dera kırsalında konuşlanmaya başladı

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İsrail ordusu, Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında askeri araçlarla ilerleyerek Cemle ile Saysun köyleri arasındaki yolda konuşlanmaya başladı. Ayrıca Tel el-Mağr bölgesinde yeni bir askeri nokta oluşturuldu. Bu hamle, 1974 anlaşmasını ihlal ediyor.

İsrail ordusunun, Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında askeri araçlarla ilerleyerek Cemle ile Saysun köyleri arasındaki yolda konuşlanmaya başladığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail birlikleri Cemle ile Saysun'u birbirine bağlayan yolda ilerleyerek bölgede piyade unsurlarının bulunduğu bir çadır kurdu.

İsrail ordusunun ayrıca Dera'nın batısındaki Abidin köyü yakınlarında bulunan Tel el-Mağr bölgesinde de yeni bir askeri nokta oluşturmaya başladı.

Kaynaklar, söz konusu askeri noktanın halen bölgede varlığını sürdürdüğünü ve İsrail askerlerinin konuşlanmaya devam ettiğini aktardı.

İsrail ordusu, Beşşar Esed rejiminin yıkılmasının ardından, 1974'te imzalanan 'Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Dera ve Kuneytra illerinde 10 üs ve askeri nokta inşa etmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
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