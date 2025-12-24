Haberler

İsrail, Suriye'nin güneyinde baskın düzenleyerek 2 sivili daha alıkoydu

İsrail ordusu, Suriye'nin Dera ilinin kırsalındaki Camla köyüne düzenlediği baskında iki genci alıkoydu. Suriye resmi ajansı SANA, baskının ardından yapılan alıkoyma olaylarının, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın ihlali olduğunu belirtti.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Dera ili kırsalında baskın düzenleyerek iki sivili alıkoydu.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Dera ili kırsalındaki Camla köyüne baskın düzenledi.

Altı araçtan oluşan İsrail birliği, Camla köyünde 2 genci alıkoyarak bölgeden uzaklaştı.

İsrail ordusu, Kuneyta ili kırsalında Barika el Kadime köyünde 2 genci alıkoymuştu.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 40'tan fazla kişiyi alıkoyarken 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönümlük araziyi de işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
