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İsrail Ordusu Mısır Sınırı Yakınında Ateş Açıldığını Açıkladı

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İsrail ordusu, Mısır sınırı yakınındaki Kadeş Barnea bölgesinde askerlerine ateş açıldığını iddia etti. Olayda yaralanma olmadı ve bölgedeki güvenlik taraması devam ediyor.

İsrail ordusu, Mısır sınırı yakınlarında askerlerine ateş açıldığını ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'in güneyinde Mısır sınırı yakınında yer alan "Kadeş Barnea" bölgesi yakınlarında silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, askerlerine ateş açılan bölgede güvenlik taraması yürüttüğü kaydedildi.

İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN da bazı ordu mensuplarının, Mısır sınırından özellikle Nitzana Sınır Kapısı karşısından ateş sesleri duyduğunu aktardı.

KAN'ın internet sitesinde yer alan habere göre, olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi ve bölgeden ateş açıldığına dair herhangi bir belirtiye henüz ulaşılamadı.

Haberde ayrıca olayın ayrıntılarını öğrenmek için bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Mısır tarafından konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: AA / Khaled Yousef - Güncel
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