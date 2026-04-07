İsrail ordusu, işgali genişlettiği Lübnan'a yeni birlik sevk etti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarını sürdürüyor ve bölgeye yeni askeri birlikler sevk ediyor. Ordu, 'tanksavar hattı' olarak tanımlanan bölgedeki konuşlanmasını tamamladığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine yönelik kara saldırılarının sürdüğü ifade edildi.

Geçen hafta 98. Tümen'e bağlı İsrail askerlerinin "tanksavar hattı" şekilde tanımlanan bölgeye konuşlandırıldığı belirtilen açıklamada, bu birliğin Lübnan'ın güneyindeki saldırıları artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, böylece İsrail ordusunun "tanksavar hattı" boyunca konuşlanmasını tamamladığı belirtildi.

The Times of Israel gazetesi ise ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun bölgede 98. Tümen hariç 5 tümeninin işgale katıldığını aktardı.

Haberde, 146. ve 162. tümenlerin Lübnan-İsrail sınırının batı kesiminde ilerlediği, 91. ve 36. tümenlerin doğu kesiminde saldırılarını sürdürdüğü, bunlara ek olarak 210. Tümen'in Şeba Çiftlikleri bölgesinde konuşlandığı ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, "tanksavar hattı" diye isimlendirilen bölgenin İsrail-Lübnan sınırının 8 kilometre derinliğinde "üçüncü hat" olduğunu ileri sürmüştü.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
