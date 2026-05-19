İsrail’den Gazze filosuna uluslararası sularda silahlı saldırı

SALDIRIYA UĞRAYAN VE YOLUNA DEVAM EDEN TEKNELERİN İSİMLERİ GÜNCELLENDİ

İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı teknelere uluslararası sularda silahlı saldırı düzenlediği bildirildi.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masasından, filonun son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail unsurlarının, Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyreden ?Munki, Kyrakos, ?Elengi, ?Giorama, ?Alcione, ?Zefiro isimli teknelere "silah doğrulttuğu ve kurşun sıktığı" belirtildi.

Saldırı sonrası bazı teknelerdeki aktivistlerle iletişim kesildiği kaydedilen açıklamada, filoda Sirius, Lina ve Caba Blanco isimli teknelerin yoluna devam ettiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
