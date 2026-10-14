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İsrail ordusu işgal altındaki Selfit'te Filistin Kızılay binası ile devlet hastanesine baskın yaptı

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Selfit kentinde Filistin Kızılay binası ile Şehit Yaser Arafat Devlet Hastanesine baskın yaptı ve güvenlik kamerası kayıtlarına el koydu.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Selfit kentinde Filistin Kızılay binası ile Şehit Yaser Arafat Devlet Hastanesine baskın yaptı ve güvenlik kamerası kayıtlarına el koydu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Selfit'teki Filistin Kızılay merkezine baskın yapan İsrail askerleri, güvenlik kameralarının kayıtlarına el koydu.

İsrail askerlerinin benzer bir baskını Şehit Yaser Arafat Devlet Hastanesine de yaptığı belirtildi.

Askerlerin, kamera kayıtlarının teslim edilmemesi halinde hastane içinde ateş açma tehdidinde bulunduğu ve kayıtları aldıktan sonra hastane girişine çekildiği, Kızılay binasından ise tamamen ayrıldığı aktarıldı.

Günün erken saatlerinde İsrail askerlerinin Selfit'in kuzey girişini kapatarak araç geçişlerini engellediği ve kente giriş-çıkış yapan Filistinlilerin ulaşımını zorlaştırdığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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