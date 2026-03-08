Haberler

İsrail ordusu, İran'dan yeni füze saldırısı tespit ettiklerini duyurdu

Güncelleme:
İsrail ordusu, ABD ile ortak operasyonlar düzenledikleri İran'dan gelen yeni füze saldırılarını tespit ettiklerini açıkladı. Hava savunma sistemleri devrede iken, halk sığınaklara gitmeleri konusunda uyarıldı.

İsrail ordusu, ABD ile saldırılar düzenledikleri İran'dan yeni füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın misillemesini önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu aktarıldı.

Misillemenin hedef aldığı bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildiğine dikkati çekilen açıklamada, halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi.

İran misillemesi nedeniyle Tel Aviv ve çevresinde sirenler devreye girerken gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
