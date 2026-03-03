İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı daha başlatıldığını duyurdu

İsrail ordusu, İran'dan İsrail topraklarına doğru yeni dalga füze saldırısı başlatıldığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin engellenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Açıklamada, İç Cephe Komutanlığı'nın misillemenin hedeflediği bölgelerdeki vatandaşlara sığınaklara girmeleri için cep telefonlarından uyarı gönderdiği aktarıldı.

İsrail basını ise ülkenin orta kesimlerinde halka sığınaklara girme uyarısı yapan sirenlerin dakikalar içinde devreye alınmasının beklendiğini yazdı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.