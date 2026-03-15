İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in güneyinde sirenler çaldı

TEL İsrail ordusunun İran'dan yeni füze saldırısının başlatıldığını duyurmasının ardından İsrail'in güneyinde sirenler çaldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin aktive edildiği belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İran misillemesi nedeniyle güneydeki Eylat kenti ve Arava bölgesinde sirenler çaldı.

Füzenin hava savunma sistemlerince önlendiği bildirilen haberde, ilk belirlemelere göre saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

İran'dan cumartesi günü atılan bir füze Eylat kentinde bir noktaya doğrudan isabet etmiş, şarapnel nedeniyle biri ağır 2 İsrailli yaralanmıştı.