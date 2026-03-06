Haberler

İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı tespit edildiğini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı başlatıldığını açıkladı. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilirken, tehdit altındaki bölgelerde vatandaşlara uyarı mesajları gönderildi.

İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırılar düzenlediği İran'dan yeni bir füze saldırısı başlatıldığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin çalıştığı aktarıldı.

İç Cephe Komutanlığı'nın tehdit altındaki bölgelerdeki cep telefonlarına uyarı mesajları gönderdiğine dikkat çekilen açıklamada, sığınaklara girilmesi uyarısında bulunuldu.

İran'ın altı saat sonra yaptığı yeni misillemenin ardından Tel Aviv ve çevresinin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde de sirenlerin çaldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Erden Timur'a cezaevindeyken kötü haber
Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz

Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!
Kuveyt petrol üretimini durdurdu

Petrol devi ülke üretimi durdurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti
Beyaz Saray'dan ABD'nin İran saldırılarına 'GTA' montajlı video paylaşımı

Katliamı, böyle masum göstermeye çalışıyorlar