İsrail Uçağı Düşmekten Kurtuldu

TEL İsrail ordusu, İran'a saldırılar düzenleyen savaş uçağının düşürülme girişiminden son anda kurtulduğunu iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran semalarında saldırı uçuşları gerçekleştiren İsrail savaş jetinin pilotunun hızlı reaksiyonuyla düşürülmekten son anda kurtulduğu belirtildi.

İsrail savaş uçağının tipi ve modeline ilişkin detaylı bilgi paylaşılmayan açıklamada, olayın incelendiği ve elde edilen bulgular doğrultusunda değerlendirmelerin yapıldığı aktarıldı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Trump "Hürmüz Boğazı" için gözünü kararttı: Çok yakında...
5 ay için 590 bin TL maaşla çoban ilanı sosyal medyada gündem oldu

"Beni bul abi!" dedirten ilan: Sınırsız ikram, mobil Wi-Fi ve dev maaş
Bakan Fidan: İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması tehlikeli bir adımdır

Bakan Fidan'dan İsrail'e sert tepki: Tehlikeli bir adım
ABD'li bir şirket ''İran Dünya Kupası'nda olmalı'' diyen Honda'nın reklam anlaşmasını iptal etti

ABD, İran'ı savunan Japon'a cezayı kesti! Cevabı çok manidar oldu
Hande Ataizi'nden Hülya Avşar'ın dizisine sert eleştiri: Dizi berbat

Bu sözler kavga çıkarır! Hülya Avşar'ın dizisine demediğini bırakmadı
İlber Ortaylı'nın defnedileceği yerin anlamı büyük

Defnedileceği yerin anlamı büyük! En güçlü padişahla yan yana
Tanıyamayacaksınız! Vinicius Junior'ın yeni saç stilini görenler gülmekten yerinde duramıyor

Yeni saç stilini görenler gülmekten yerinde duramıyor