Haberler

İsrail: Tahran ve İran'ın Orta Kesimlerine 80'den Fazla Savaş Uçağıyla Saldırı Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, 80'den fazla savaş uçağıyla İran'ın Tahran ve orta kesimlerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılarda İmam Hüseyin Üniversitesi'nin kampüsü de hedef alındı. İran ise karşılık olarak İsrail'e füze saldırıları düzenledi.

(ANKARA) - İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran ve ülkenin orta kesimlerindeki hedeflere yönelik geniş çaplı hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Açıklamaya göre saldırılara 80'den fazla İsrail savaş uçağı katıldı.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran ve ülkenin orta kesimlerindeki hedeflere yönelik 80'den fazla savaş uçağının katıldığı geniş çaplı hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Saldırılarda hedef alınan yerler arasında İmam Hüseyin Üniversitesi'nin de bulunduğunu, üniversitenin Tahran'daki kampüsünün İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığı bildirildi.

Öte yandan İran'ın da gece saatlerinde İsrail'e füze saldırıları düzenlediği kaydedildi. İsrail ordusu, İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde hava saldırısı sirenlerinin defalarca çaldığını ve birçok kişinin geceyi sığınaklarda geçirdiğini açıkladı. İsrail tarafı, saldırılarda büyük çaplı hasar ya da can kaybına ilişkin bilgi bulunmadığını aktardı.

Kaynak: ANKA
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

Savaşta yeni aşama! Ülkenin kalbini ilk kez bu silahlarla vurdular
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır

Kan donduran tehdit: Şu an endişelenmesi gereken tek kişiler....
Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu

200 kişinin peşinde olduğu emlakçının sonu çok kötü bitti
Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt

Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
Şara'yla ilgili gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım

Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Meclis'te iftar menüsü tartışması! AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım

TBMM'de yemek tartışması! AK Partili Zengin'den çok konuşulacak öneri