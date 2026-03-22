İsrail ordusu, Hizbullah'ın havan topu saldırısında iki yedek askerinin yaraladığını açıkladı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'dan yapılan havan topu saldırısında iki yedek askerinin yaralandığını açıkladı. Saldırının ardından askerler hastaneye kaldırıldı ve ailelerine haber verildi.

TEL İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden Hizbullah'ın yaptığı öne sürülen havan topu saldırısında iki yedek askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine askerlerin hedef alındığı havan topu saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Hizbullah tarafından yapılan havan topu saldırısının askerlerin yakınına isabet etmesi sonucu biri hafif olmak üzere iki yedek askerin yaralandığı aktarıldı.

Askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre bir milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
