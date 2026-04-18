İsrail, ateşkesin yürürlüğe girmesine kısa süre kala Lübnan'ın güneyinde bir tepeyi işgal ettiğini duyurdu

İsrail ordusu, geçici ateşkesin yürürlüğe girmesine kısa süre kala Lübnan'ın güneyindeki işgalini Suriye'deki Cebel eş-Şeyh (Hermon) Dağı'na doğru genişlettiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, işgal edilen bölgenin, Suriye'deki Cebel eş-Şeyh Dağı'nın birkaç kilometre kuzeyinde bulunan Lübnan'daki "Kristofani Tepesi" olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail hava birliklerinin, ateşkesin yürürlüğe girmesine yalnızca birkaç dakika kala Suriye sınırındaki tepeye indirme yaptığı aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Dürzilere yardımcı olmak" bahanesiyle, Lübnan'ın güneyindeki işgali Suriye'deki Cebel eş-Şeyh Dağı'na doğru genişletme kararı aldıklarını kaydetmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkes, Lübnan yerel saatiyle 24.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.