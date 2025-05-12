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İsrail ordusu Gazze'ye saldırılar düzenledi, bir kadın hayatını kaybetti

İsrail ordusu Gazze'ye saldırılar düzenledi, bir kadın hayatını kaybetti
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İsrail ordusunun, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ı serbest bırakmasının ardından Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda bir Filistinli kadın yaşamını yitirdi, bir kız çocuğu da ağır yaralandı. Saldırının ardından yüzlerce insan yerinden edildi.

İsrail ordusunun, Hamas'ın ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ı serbest bırakmasının ardından Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılarında Filistinli bir kadın hayatını kaybetti, bir kız çocuğu da ağır yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin ed-Durc Mahallesi'nde yerinden edilen insanların sığındığı er-Remle Okulu'nun çevresini topçu atışlarıyla hedef aldı.

Saldırıda Filistinli bir kadının yaşamını yitirdiği, bir kız çocuğunun da ağır yaralandığı bildirildi.

Saldırı, İsrail ordusunun, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Alexander'ı teslim aldığını duyurmasının ardından düzenlendi.

???????İsrail ordusu Gazze'nin doğusu ile kuzeyindeki bazı bölgeleri, Refah kentinin güneyini ve Han Yunus'un doğusunu topçu atışlarıyla hedef aldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Alexander'ı, serbest bırakarak, akşam saatlerinde Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim etmişti.

Hamas, Alexander'ın serbest bırakılmasının kapsamlı bir ateşkes ve tüm esirlerin iadesini içeren bir anlaşmaya giden sürecin parçası olduğunu açıklamıştı.

İsrail'in Kanal 14'e konuşan İsrailli bir askeri yetkili ise "Alexander İsrail'e döner dönmez Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlayacağız." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımda, çoğunluğu çocuk ve kadın, 52 bin 862 Filistinli hayatını kaybetti, 119 bin 648 kişi yaralandı, 11 binden fazla kişi ise kayıp.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
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