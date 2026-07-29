İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir camiyi hedef alarak yıktığını kabul etti

İsrail ordusu, şiddetli saldırılarıyla büyük yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde silah deposu olarak kullanıldığını iddia ettiği bir camiyi hedef alarak yıktığını kabul etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerinde Hamas'a ait olduğu iddia edilen silah depolarına saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Söz konusu silah depolarından birinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir cami olduğu öne sürüldü.

Caminin hedef alınarak yıkıldığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları, dün, Gazze kentindeki Hristiyan Gençler Birliği Derneği (YMCA) yakınında bulunan El-Muttakin Camisi'ni hedef alarak yıkımına yol açmıştı.

İsrail saldırısında cami çevresindeki çadırların da zarar görmesi nedeniyle yerinden edilmiş yüzlerce Filistinli yeniden güvenli yer arayışına girmişti.

Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'te saldırılarını başlatmasından bu yana Gazze Şeridi'ndeki 1275 camiden 1050'sini saldırılarıyla tamamen yıktığını, 191'ine de zarar verdiğini duyurmuştu.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze Şeridi'nde 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 173 binden fazla kişi yaralandı.

Sivil altyapının yüzde 90'ı ise ağır yıkıma uğradı.

Kaynak: AA