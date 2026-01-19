İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal ederek Han Yunus'ta kontrol alanını genişletiyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kontrol alanını genişleterek bölge sakinlerine zorunlu tahliye çağrısında bulundu.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava araçlarından Han Yunus'un doğusundaki Rakab Mahallesi'ne tahliye emri içeren broşürler atıldı.

Broşürlerde, "Bölge ordunun kontrolü altındadır, derhal tahliye etmeniz gerekiyor; aksi halde hayatınızı tehlikeye atmış olursunuz." ifadelerine yer verildi.

Boşaltılması istenen bölgenin, İsrail ordusunun kentin doğusunda işgal altında tuttuğu alanlara yalnızca onlarca metre uzaklıkta olduğu belirtildi. Söz konusu uygulamanın, İsrail ordusunun daha önceki eylemleri gibi açık bir ateşkes ihlali olduğu vurgulandı.

Ateşkes hattı ihlal ediliyor

Ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusu ile Filistinlilerin hareket alanı arasındaki sınırı belirleyen ve "Sarı Hat" olarak bilinen güvenli bölge yakınında yaşayan onlarca aile, yeni talimatın ardından evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bölge sakinleri, İsrail ordusunun ateşkesin başından bu yana sarı hattı işaret eden beton blokları kademeli olarak Filistin yerleşimlerine doğru kaydırdığını ve kontrol alanını fiili olarak genişlettiğini belirtti.

"Kışın soğuğunda çadırımız bile yok"

Evini terk etmek zorunda kalan Filistinli Ebu Nidal el-Fecem, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaşadıkları çaresizliği şu sözlerle anlattı:

"Sabah saatlerinde evlerimizin bombalanması ve ardından atılan tahliye ilanlarıyla sarsıldık. Kışın soğuğundan korunacak bir çadırımız bile yok, şu an sokaktayız. İsrail'in ihlallerinden yorulduk. Uluslararası toplumu ve garantör ülkeleri bu trajediyi durdurmaya çağırıyoruz."

Bölge sakinlerinden Ebu Muhammed ise yaklaşık 60 ailenin daha sokakta kaldığını, halkın yoksulluk nedeniyle yeni bir göç dalgasını karşılayacak maddi gücünün olmadığını vurguladı.

Resmi verilere göre İsrail, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği yüzlerce saldırı sonucunda 465 Filistinlinin ölümüne, 1287 kişinin ise yaralanmasına neden oldu.