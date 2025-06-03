İsrail Ordusu, Gazze'de İnsani Yardım Dağıtımına Gelenlerin Üzerine Ateş Açtığını Kabullendi

İsrail Ordusu, Gazze'de İnsani Yardım Dağıtımına Gelenlerin Üzerine Ateş Açtığını Kabullendi
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde insani yardım almak için dağıtım merkezine gelen Filistinlilerin üzerine ateş açarak 24 kişinin ölümüne neden olduğunu kabul etti. Saldırıların detayları incelenmekte olduğu bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yardım almak için insani yardım dağıtım merkezine gelen Filistinlilerin üzerine ateş açtığını kabul etti.

İsrail ordusu, bir kez daha yardım almak isteyenleri hedef alması sonucu, 24 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yaptı.

Son günlerde onlarca kişinin hayatını kaybettiği yardım noktalarındaki saldırılarını inkar eden İsrail ordusu, bu sefer saldırıyı kabul etmek durumunda kaldı.

Açlığı bir silah olarak kullanmak ve yardım almaya gelen sivillerin üzerine ateş açmakla eleştirilen İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "yardım noktasına yaklaşanların şüpheli olduğu ve önce havaya uyarı ateşi açıldığı" öne sürüldü.

Açıklamada daha sonra "şüpheli" olduğu iddia edilen ve yardım almaya gelenlerin üzerine ateş açıldığı itiraf edildi.

Yardım noktasına gelenlerin üzerine ateş açılması nedeniyle hayatını kaybedenler olduğuna dair haberlerin bilgileri dahilinde olduğu belirtilen açıklamada, "detayların incelenmekte olduğu" ifade edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Refah kentinin El-Alem isimli yardım dağıtım bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail'in "yardım dağıtım" mekanizması

İsrail ordusu, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerine saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri, oluşturduğu sözde "tampon bölgelerde" kurduğu dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açıyor.

İsrail ordusunun 1 Haziran'da Gazze Şeridi'nde 2 ayrı noktada insani yardım almaya çalışan Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 232 kişi yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımının ölüm tuzağına dönüştüğünü" belirtmişti.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde dağıtım noktasında yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak onlarca kişiyi öldürdüğünü inkar etmişti.

Kaynak: AA / Turgut Alp Boyraz - Güncel
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