İsrail Ordusu Gazze'de İlk Kez 'Bar' Füzesi Kullandı

İsrail ordusu, sistematik bir soykırım yürüttüğü Gazze'de ilk kez "Bar" füzesi kullandığını duyurdu.

Tel Aviv yönetiminin yerli üretim silahlarını Gazze'deki saldırılarında test ettiği yönündeki haberlerin ardından ordudan "Bar" füzesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 36. Tümen komutasındaki 282. Tugay'ın topçu birliklerinin saldırıların başından bu yana ilk defa Gazze'de "saha operasyonlarına" başladığı belirtildi.

Topçu birliklerinin, Gazze Şeridi'ndeki hedeflere ilk kez "Bar" füzesi attığı ve güneyde Refah ile Han Yunus'u birbirinden ayıran Morag Koridorundaki noktalara 5 binden fazla saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Ordunun açıklamasında, "füzenin, karmaşık muharebe alanlarına uygun bir güdüm sistemine sahip olduğu ve bu sayede hedefini çok kısa sürede vurabildiği" ifade edildi.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberinde de "Bar" füzesinin 30 kilometre menzile sahip İsrail yapımı orta menzilli bir füze olduğu ve lazer sistemi kullanarak hedef tanımlaması yaptığı bilgisi geçildi.