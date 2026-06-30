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İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bina ve yapıları yerle bir ediyor

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyinde topçu bombardımanı eşliğinde bina ve yapıları yıkarak soykırım ve ihlallerine devam ediyor. Yıkımların demografik yapıyı ve mekansal hafızayı silmeye yönelik olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu, topçu bombardımanı ve silah atışlarıyla eşzamanlı olarak Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde bulunan bina ve yapıları yıktı.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkes anlaşmasına rağmen bölgede soykırım ve ihlallerine devam ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki görgü tanıklarının AA muhabirine aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus, kuzeydeki Gazze şehrinde savaşın akabinde ayakta kalan evler ve binalarda 3 büyük yıkım operasyonu gerçekleştirdi.

Güneydeki Refah kentinin kuzeybatısında gerçekleşen yıkımlara topçu atışları da eşlik etti.

İsrail ordusu, Han Yunus kentinin kuzeybatısında savaş sonrasında yaşanabilir bölgeden geriye kalan binaları da yıkarak güvenli bölge olmaktan çıkardı.

Gazze kentinin Tuffah Mahallesi ve Senafor Kavşağı bölgelerinde yıkımlar sırasında şiddetli patlamalar yaşandı.

İsrail ordusu yaptığı geniş çaplı yıkımları, savaştan kalan enkazın ortadan kaldırılması amaçlı değil, bölgenin demografik yapısının yok edilmesi ve şehirde geriye kalan mekansal hafıza silinerek, yerel halkın geri dönüş imkanının fiziksel olarak yok edilmesi süreci olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
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