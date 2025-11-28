Haberler

İsrail Ordusu Gazze'de Asker Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki askeri faaliyetleri sırasında bir askerin yaralandığını duyurdu. Ekim 2023'ten bu yana 923 İsrail askeri hayatını kaybetti, 6 bin 390 asker yaralandı. Gazze'de 69 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki askeri faaliyetleri sırasında bir İsrail askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, ordunun, Gazze'nin güneyindeki askeri faaliyetleri sırasında bir askerin orta derecede yaralandığı ifade edildi.

Haberde, konuya ilişkin ayrıntı verilmedi.

İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana 471'i kara saldırılarında olmak üzere 923 İsrail askeri öldü, 2 bin 982'si karadaki çatışmalarda olmak üzere 6 bin 390 İsrail askeri yaralandı.

Bu veriler, Gazze, Lübnan, Batı Şeria ve İsrail'de ölen ve yaralanan askerleri kapsıyor ancak İsrail polisi ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) mensuplarını içermiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 69 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 171 bin kişi yaralandı.

BM, Gazze'nin yeniden inşa maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olduğunu belirtiyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev sahipleri dikkat! Ödeme için son 2 gün, geciktirene ceza var

Son 2 gün! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza var
Arkadaşını öldürdü, sevgilisini yaralayıp 21 gün cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Sevgilisine yaralı halde 21 gün tecavüz eden sanığa istenen ceza
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Ev sahipleri dikkat! Ödeme için son 2 gün, geciktirene ceza var

Son 2 gün! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza var
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Pierre van Hooijdonk'tan derbi için skor tahimini: 1-0 kazanmalarını bekliyorum

Derbiyi kimin kazanacağını tahmin etti
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi

Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.