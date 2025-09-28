Haberler

İsrail Ordusu, Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Kalkilya'da bir Filistinliye araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açtığı, 24 yaşındaki Mahmud Hasan Abdurrahman Akkad'ın olayda hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail, Akkad'ın naaşını alıkoyduğunu açıkladı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açarak yaraladığı bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Kalkilya'nın doğusundaki Cit köyünde bir Filistinliye aracıyla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasında, ağır yaralanan Mahmud Hasan Abdurrahman Akkad (24) isimli Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi. İsrail güçlerinin, Filistinlinin naaşını alıkoyduğu kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise "Kedumim yerleşimi yakınlarındaki Cit Kavşağı bölgesinde bir saldırı gerçekleştiğine dair gelen ihbar üzerine güvenlik güçlerinin bölgeye intikal ettiği ve araçla ezme girişiminin failinin etkisiz hale getirildiği" aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN ise ordunun, ölen Filistinlinin yaşadığı Nablus kentine girişleri kapattığı ve çevre köylerde de arama başlattığı bilgisini geçti.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
