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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin batısında yer alan köylere 5 demir kapı yerleştirerek yaklaşık 70 bin Filistinlinin hareket özgürlüğünü kısıtladığı bildirildi.

El-Kum ve El-Murak Belediye Başkanı Ahmed er-Racub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki uygulamaları kapsamında El Halil kentinin batısında yer alan 5 köyü birbirine bağlayan yollara demir kapılar yerleştirdiğini belirtti.

Bölgedeki yolların bir bölümünün İsrailli yerleşimcilerin hareketini kolaylaştıracak şekilde düzenlendiğini aktaran Racub, uygulamanın yaklaşık 70 bin Filistinlinin ise hareket özgürlüğünü kısıtladığını söyledi.

Racub, bu kısıtlamaların 3 yıldan beri İsrail'deki işlerine dönmelerine izin verilmeyen ve geçimlerini tarımla sağlamaya çalışan yüzlerce işçiyi de etkileyeceğine işaret etti.

Tarımın bölge halkının geçimini sağlamak için başvurduğu temel kaynaklardan biri olduğunu ve uygulamanın halkın tarım arazilerine erişimini de olumsuz etkilediğini kaydeden Racub, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların meralara erişiminin de zorlaşacağının altını çizdi.

İsrail'in söz konusu uygulamalarıyla bölgedeki köyleri dar bir alana sıkıştırdığını dile getiren Racub, El Halil kentinin batısındaki bölgenin dört yönden kuşatıldığını ifade etti.

Racub, kısıtlamanın Filistinlilerin günlük yaşamını olumsuz etkileyeceğini sözlerine ekledi.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarını artırdı.

Filistin verilerine göre, İsrail'in bu süre zarfındaki saldırılarında 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin 750 kişi yaralandı, 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA