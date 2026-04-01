İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine 3 saldırı düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut kentindeki Dahiye bölgesine 3 saldırı gerçekleştirdi. Saldırılar sırasında şiddetli patlamalar duyuldu ve hedef alınan araçlarda yangın çıktığı bildirildi.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu, Dahiye'nin Cinah bölgesini hedef aldı.
Saldırılar nedeniyle Beyrut ve çevresinde şiddetli 3 patlama sesi duyuldu.
Hedef alınan noktadaki araçlarda yangın çıktı.
Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, saldırının İsrail savaş gemileri tarafından düzenlendiği belirtildi.
Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik