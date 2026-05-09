Haberler

Nablus'ta İsrail Baskını: 3 Filistinli Gözaltında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine düzenlediği baskında, aralarında eski tutukluların da bulunduğu 3 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine düzenlediği baskında, aralarında eski tutukluların da bulunduğu 3 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail güçleri, kente güneydeki Havara ve kuzeydeki 17 numaralı kontrol noktalarından giriş yaparak özellikle Fatımiye, Filistin ve Gırnata caddeleri çevresi olmak üzere Eski Şehir bölgesinde konuşlandı.

Eski tutuklular Tarık Cabir ile Diya Ebu Duheyr'i Eski Şehir bölgesinde gözaltına alan İsrail güçleri, İmad el-Mesimi'yi de kentin batısındaki Ayn Mülteci Kampı'ndaki evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

İsrail askerleri baskın sırasında çok sayıda Filistinliyi de sahada sorguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi makamlarının verilerine göre söz konusu dönemde 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Awad Rjoob
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı

TÜİK Başkanı görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim

Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak olay itiraflar
Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük

Lüks araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı: Bize ihtiyaçları daha fazla

Erdoğan'dan 9 Mayıs mesajı: Bize ihtiyaçları daha fazla
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı

Dünür olacaklardı, yüzükler atılınca ilçeyi birbirine kattılar

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim

Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak olay itiraflar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Açık açık itiraf ettiler
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin

CHP'li Başarır'dan AK Parti'ye geçecek başkan için skandal çağrı!