İsrail Ordusu Aşdod'a Roket Saldırısını Açıkladı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden Aşdod kentine doğru atılan 5 roket olduğunu duyurdu. Hava savunma sistemleri, 4 roketi engellerken 1 roket açık alana düştü. Uluslararası Sumud Filosu'nun gemileri de Aşdod Limanı'na yönlendirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden liman kenti Usdud (Aşdod) yönüne doğru 5 roket atıldığını ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Aşdod kentine atılan roketlere hava savunma sistemleri müdahale etti.

Roketlerden 4'ünün hava savunma sistemleri tarafından engellendiği iddia edilirken 1'inin de açık alana düştüğü belirtildi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırı tehdidinde bulunduğu Uluslararası Sumud Filosu'ndaki gemilerin de daha önce Madleen ve Hanzala gemilerinde olduğu gibi Aşdod Limanı'na çekilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
