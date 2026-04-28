İsrail merkezli Elbit Systems, Romanya'da yeni İHA üretim ve bakım tesisini açtı

Elbit Systems, son açılan İHA tesisi ile birlikte Romanya'daki fabrika sayısını 7'ye yükseltti

İsrail merkezli askeri teknoloji ve savunma ekipmanları üreticisi Elbit Systems'in, Romanya'da yeni insansız hava aracı (İHA) üretim ve bakım tesisini açtığı bildirildi.

Ynet sitesinin haberinde, Chitila kentinde açılan İHA üretim ve bakım merkezinin, Elbit Systems'in bu ülkede açtığı 7. tesis olduğu belirtildi.

Tesisin açılışına, Elbit Systems'in Havacılık ve Uzay Bölümü Genel Müdürü Yoram Shmueli ile Romanyalı üst düzey yetkililerin katıldığı aktarıldı.

Haberde, söz konusu üretim tesisinin, Romanya'nın İsrail ile yürüttüğü "Watchkeeper XR" isimli İHA programı kapsamında inşa edildiği vurgulandı.

Romanya'da 30 yılı aşkın süredir faaliyet yürüten Elbit Systems'in, uçak modernizasyonu, elektro-optik, kule sistemleri ve son açılan İHA üretim ve bakım merkezi ile birlikte ülke genelinde toplam 7 fabrikaya sahip olduğu kaydedildi.

İsrailli şirket, Yunanistan ve Sırbistan ile çeşitli anlaşmalar imzalamıştı

İsrail Savunma Bakanlığı, 6 Nisan'da Yunan ordusuna Elbit Systems tarafından üretilen PULS (Çok amaçlı fırlatma sistemi) tipi çoklu roketatar sistemleri tedarik edilmesini sağlamak için 2,3 milyar şekel (Yaklaşık 757,84 milyon dolar) değerinde anlaşma imzalandığını duyurmuştu.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi ile Balkan Araştırmacı Gazeteciler Ağı'nın (BIRN) 7 Nisan'daki haberinde, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yakın zamanda bir İHA fabrikası açılacağı bildirilmişti.

Söz konusu İHA fabrikasının, Sırbistan'ın önde gelen devlet silah ihracat şirketi Jugoimport-SDPR ile İsrailli Elbit Systems'in ortak mülkiyetinde olacağı belirtilmişti.

Elbit Systems, son iki yılda Sırbistan ile iki büyük savunma anlaşması imzalamıştı.

Ocak 2025'te Elbit Systems, Sırbistan'a 335 milyon dolarlık topçu sistemleri ve gelişmiş İHA'lar satmıştı.

Belgrad yönetimi, Ağustos 2025'te İHA'lar, uzun menzilli füzeler ve elektronik harp sistemleri alımı için Elbit Systems ile 1,6 milyar dolar değerinde ikinci bir anlaşma imzalamıştı.

Elbit Systems'in 2025 yılı toplam geliri yaklaşık 8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
