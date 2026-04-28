İsrail mahkemesi, Gazze'de alıkonulan Dr Hüsam Ebu Safiye'nin tutukluluğunu süresiz uzattı

İsrail mahkemesinin, Aralık 2024'ten bu yana alıkonulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye'nin tutukluluğunu süresiz olarak uzattığı bildirildi.

İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütünden (PHRI) yapılan açıklamada, Berşeva Bölge Mahkemesi'nde, Ebu Safiye'nin serbest bırakılması talebinin görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Ebu Safiye'nin "Yasa Dışı Muharipler Yasası" kapsamında, kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluk süresinin uzatılmasına karar verildiği ve savunmanın derhal serbest bırakılma talebinin reddedildiği aktarıldı.

Tıbbi görevlerini yerine getiren bir doktorun alıkonulmasının hukuka aykırı olduğu yönündeki argümanlara rağmen mahkemenin tutukluluk kararını onadığına işaret edilen açıklamada, "Uzatma kararı herhangi bir zaman sınırı olmaksızın (süresiz olarak) verildi." ifadeleri kullanıldı.

PHRI'ye göre, Ebu Safiye şu anda Necef (Ketziot) Cezaevi'nde ağır koşullar altında tutuluyor.

Sağlık durumunun kötüleştiği bildirilmesine rağmen Ebu Safiye'nin ilaçlarına erişimi engelleniyor ve tıbbi tedavi görmesine izin verilmiyor.

Aralık 2024'te Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nin Hamas tarafından komuta merkezi olarak kullanıldığını iddia ederek buraya baskın düzenleyen ve Ebu Safiye'yi alıkoyan İsrail ordusu, hastane müdürü doktor Ebu Safiye'nin Hamas üyesi olduğundan şüphelenildiğini iddia etmişti.

İsrail tarafından ağır şartlar altında tutulduğu ve sağlık sorunları yaşadığı bilinen Ebu Safiye'nin işkence ve tıbbi ihmale maruz bırakıldığı ortaya çıkmıştı.