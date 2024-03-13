İsrail'den Lübnan'da bir araç ve motosiklete saldırı! Seyir halindeyken hedef aldılar

İsrail ordusu, Lübnan'ı hedef almaya devam ediyor. Bu kez ülkenin güneyinde bir saldırı gerçekleştirildi.

İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) Sur kentinin güneyindeki el Huş kara yolu üzerinde bir araca ve motosiklete saldırı düzenledi. Saldırı nedeniyle araçtaki kişiler arasında ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

HEDEF ALINAN KİŞİLER HİZBULLAH MENSUBU MU?

Seyir halinde hedef alınan araca ilişkin yayımlanan görüntülerde, aracın tamamen alev aldığı görülüyor. Söz konusu saldırıda hedef alınan kişilerin Hizbullah mensubu veya sivil olduklarına dair henüz bir açıklama yapılmadı.