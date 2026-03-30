Haberler

İsrail, Lübnan'ın doğusundaki 6 belde için tahliye ve saldırı tehdidinde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki 6 belde için tahliye ve saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki 6 belde için tahliye ve saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Adraee, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölge bölgesinde bulunan Zellaya, Lebbaya, Yuhmur, Suhmur, Kılya ve Dellafi beldelerine saldırı düzenleme tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerine yaşadıkları yeri terk etme çağrısı yaptı.

Güneye gitmenin hayati tehlikeler içerdiği tehdidinde bulunan Adraee, bölge halkının Bekaa bölgesindeki Karun beldesine gitmesini istedi.

İsrail ordusu, daha önce de Lübnan'ın güneyinde yaşayanlar için tahliye ve saldırı tehdidi yaparak, İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmeleri çağrısında bulunmuştu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney ve doğu kesimleri ile başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi başta olmak üzere ülkenin birçok noktasında 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
