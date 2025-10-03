İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndan Son Gemiyi Ele Geçirdi

(ANKARA) - İsrail ordusu, Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'ndan geriye kalan son gemi Marinette'ye de saldırarak ele geçirdi. Böylece 44 gemiden oluşan Kürsel Sumud Filosu'nun tamamı İsrail güçleri tarafından alıkonulmuş oldu.

Polonya bayraklı Marinette isimli yatta üçü Türk altı aktivisti Gazze'ye taşımayı sürdürüyordu. Ancak İsrail ordusu, gemi Gazze'ye ulaşmadan saldırdı. İsrail askerlerini taşıyan bir bot Marinette'ye yaklaşırken mürettebat canlı yayın açtı. İsrail askerlerinin Marinette'ye girmesinden kısa bir süre sonra yayın kesildi. Aktivistler, İsrail askerlerince alınkonuldu.

Marinette'nin kaptanı filo organizatörleriyle yaptığı görüntülü görüşmede, motor arızası nedeniyle ana grubun gerisinde kaldıklarını belirtmişti. İsrail Dışişleri Bakanlığı daha önce Marinette'yi "aktif bir çatışma bölgesine girme ve ablukayı delme girişiminin engelleneceği" sözleriyle uyarmıştı. İsrail ordusu çarşambadan bu yana Gazze'ye insani yardım götüren onlarca gemiye el koydu ve 40'tan fazla ülkeden yaklaşık 500 aktivisti gözaltına aldı.