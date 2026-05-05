Adalah, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin gözaltı süresinin uzatılmasına itiraz etti

İnsan hakları ve hukuk örgütü "Adalah", Gazze Şeridi'ne yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonularak sorgulanmak üzere İsrail'e getirilen 2 aktivistin gözaltı süresinin 6 gün daha uzatılmasına itiraz etti.

Adalah'tan yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu aktivistleri Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk'in gözaltı süresinin uzatılmasının temyize götürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Adalah'ın yaptığı itiraza ilişkin duruşmanın 6 Mayıs saat 12: 30'da İsrail'in Berşeva (Birüssebi) Bölge Mahkemesi'nde görüleceği belirtildi.

Temyiz dilekçesinde, Adalah avukatları Hadel Ebu Salih ve Lubna Tuma'nın, İsrail'in iddia ettiği gibi aktivislerin "terör suçu" işlediğine dair makul şüphe bulunmadığını savundu.

Aktivistlerin, Gazze'ye uygulanan yasa dışı ablukaya karşı çıkmak ve sivil nüfusa yardım etmek amacıyla Gazze'ye şeffaf bir insani yardım misyonu gerçekleştirdikleri, gözaltında tutulmaları için de yasal bir dayanak olmadığı kaydedildi.

?Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla ülkeye götürdüğü aktivistler; Ebu Kişk ve Avila'nın yoğun fiziki işkence gördüğü ve sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldığı belirtilmişti.