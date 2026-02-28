Haberler

İsrail'in ilk saldırılarda İran lideri Hamaney'i hedef almayı denediği ileri sürüldü

İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılarda, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a suikast teşebbüsünde bulunduğu iddiaları ortaya çıktı. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Pezeşkiyan'a yönelik saldırının başarısız olduğunu açıkladı.

İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği ilk saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef almayı denediği ileri sürüldü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Hamaney'in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a da suikast teşebbüsünde bulunulduğunu belirtti.

İran lideri Hamaney'in hedef alındığına yönelik iddialara ilişkin bir açıklama yapılmazken İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, İran Cumhurbaşkanı'na suikast teşebbüsünün başarısız olduğunu ve Pezeşkiyan'ın iyi olduğunu kaydetti.

Öte yandan İsrail basını, Hamaney'in danışmanı ve İran'ın nükleer programından sorumlu olan Ali Şemhani'nin hedef alındığını iddia etti.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin bu suikastın başarılı olduğuna inandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
