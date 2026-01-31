İsrail'in, İran'ın füze programına ilişkin istihbarat bilgilerini ABD'ye sunduğu belirtildi

İsrail'in, İran'ın füze programını yeniden başlatmasına ilişkin istihbarat bilgilerini ABD'ye sunduğu bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, istihbarat bilgileri Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Shlomi Binder'in ABD ziyareti sırasında sunuldu.

Haberde, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimiyle anlaşması durumunda, bu anlaşmanın sadece İran'ın nükleer programıyla ilgili olacağı, füze programını kapsamayacağından endişe ettiği kaydedildi.

İsrail Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Binder'in, İran'ın balistik füze programının yeniden başlatılmasıyla ilgili istihbarat bilgilerini ABD'ye sunduğu aktarılan haberde, ABD'nin şu ana kadar İran'a saldırı konusunda herhangi bir karar almadığı ve Trump'ın bir karar vermeden önce tüm müzakere seçeneklerini tüketmek isteyeceği ifade edildi.

ABD'nin İran'a muhtemel saldırısına ilişkin restleşmeler ve tartışmalar sürerken İsrailli yetkililer, her türlü duruma karşı hazırlık yapıldığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ülkesine saldırısına sert şekilde karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.