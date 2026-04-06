İsrail, İran Devrim Muhafızları İstihbarat Komutanı Hademi'nin öldüğü saldırıyı üstlendi

İsrail, İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Mecid Hademi'nin Tahran'a düzenlenen bir saldırıda öldüğünü duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırının ardından İranlı liderlere suikastların süreceği tehdidinde bulundu.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun komuta kademesi ve diğer üst düzey güvenlik yetkililerin katıldığı bir durum değerlendirme toplantısında açıklamalar yaptı.

Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Hademi'nin Tahran'a gece düzenlenen saldırıda öldüğünü kaydeden Katz, İranlı liderlere suikastların süreceği tehdidinde bulundu.

Katz, Hademi'nin Devrim Muhafızları'nın en üst düzey üç isminden biri olduğunu ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, düzenledikleri saldırıda Hademi'nin yanı sıra Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Askar Bakıri'nin de ölenler arasında olduğunu iddia etti.

Netanyahu, İran'a yönelik saldırılara "tüm savaş hedeflerine ulaşana kadar" devam edeceklerini savundu.

Devrim Muhafızları Ordusu, Tümgeneral Hademi'nin ABD-İsrail saldırısında öldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
