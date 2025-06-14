İsrail, İran'a Yönelik İkinci Saldırısını Gerçekleştirdi

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İsrail, İran'a Yönelik İkinci Saldırısını Gerçekleştirdi
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İsrail, İran'a yönelik yaptığı ikinci saldırıda, Tahran'da İran hava savunma sistemlerinin aktif olduğu bildirildi. Saldırılarda yaklaşık 41 kişi yaralandı, iki yaralının durumu ağır.

(ANKARA) - İsrail, İran'a yönelik ikinci saldırıya başladı. İran medyası Tahran'da hava savunma sisteminin aktif olduğunu bildirdi.

İran'a yönelik İsrail'in ikinci saldırı başladı. İran'ın yaptığı misillemeden 1 saat sonra İsrail'e ait insansız hava araçları Tahran'a doğru havalandı. Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle insansız hava araçları gökyüzünde imha edildi.

İran'ın, gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin İsrail'in sağlık ekibi Magen David Adom'dan yapılan açıklamaya göre saldırılarında yaklaşık 41 kişi yaralandı. Yaralı iki kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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