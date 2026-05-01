İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısında 31 aktivist yaralandı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail'in yasa dışı müdahalesinde 31 aktivistin yaralandığı bildirildi.

Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre yaralı aktivistler arasında Yeni Zelanda ile Avustralya'dan 4, İtalya ve ABD'den 3, Kanada, Hollanda, İspanya, İngiltere, Kolombiya, Almanya'dan 2, Macaristan, Ukrayna, Fransa, Polonya ve Portekiz'den 1'er kişi bulunduğu belirtildi.

Yaralananlardan birinin Türkiye-Almanya çifte vatandaşlığı bulunduğu belirtilirken, 3 yolcunun kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Filodan yapılan başka bir açıklamada ise alıkonulan aktivistlerin İsrail donanmasına ait bir gemide yaklaşık 40 saat boyunca kötü muameleye maruz kaldığı vurgulandı.

Aktivistlere yeterli yiyecek ve su verilmediği, kasıtlı olarak suyla ıslatılan zeminde uyumaya zorlandıkları aktarılan açıklamada, Filistin asıllı İspanya vatandaşı Saif Abukeshek ile Brezilya vatandaşı Thiago Avila'nın askerlerce alıkonulmasına karşı koyan filo katılımcılarına sert müdahale edildiği aktarıldı.

Küresel Sumud Filosu katılımcılardan biri açıklamasında, "Gördüğünüz üzere burnum muhtemelen kırıldı. Kaburgalarım da ağrıyor, belki orada da kırık olabilir, emin değilim. Boynum da öyle. Bizi tekmelediler, yumrukladılar, yerde sürüklediler ve hatta insanlara ateş ettiklerini duyduk." ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo, 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de bulunduğu 345 katılımcıyla 26 Nisan'da yeniden yola koyuldu.

İsrail ordusu, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda, İsrail ordusu 175 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulundu.

İsrail ordusu, Yunan kara sularına dönen bir grup tekne dışında, diğer teknelere de zarar verip yolculuk edilemeyecek hale getirdi.

31 aktivisti yaralayan İsrail ordusu, filo yöneticisi 2 aktivist dışında grubu, 1 Mayıs'ta Yunanistan'ın Girit Adası'na bıraktı.

Serbest kalan aktivistlerin bir kısmı Yunanistan'dan ayrılmaya başlarken, Yunan kara sularında halen onlarca Küresel Sumud Filosu teknesi misyonun devamı için bekliyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
