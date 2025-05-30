İsrail'in Suriye'de Hava Saldırısı: 1 Ölü

İsrail'in Suriye'de Hava Saldırısı: 1 Ölü
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İsrail ordusu, Suriye'nin Lazkiye kentindeki Ceble ilçesine düzenlediği hava saldırısında bir sivili öldürdü. Saldırının hedefinin, uluslararası deniz seyrüseferine tehdit oluşturduğu iddia edilen bir silah deposu olduğu açıklandı.

İsrail ordusunun Suriye'nin batısındaki Lazkiye kentinin Ceble ilçesine düzenlediği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye göre, İsrail, Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesine bağlı Zama Köyü'nü vurdu.

Yerel kaynaklar hava saldırısında bir sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lazkiye bölgesinde uluslararası ve İsrail deniz seyrüsefer özgürlüğüne tehdit oluşturduğu iddia edilen silah deposunun hedef alındığı öne sürüldü.

Saldırıda, Lazkiye bölgesinde karadan havaya füzelerin de hedef alındığı iddia edildi.

Açıklamada, "İsrail ordusunun, bölgede hareket serbestisini korumak için faaliyet göstermeye devam edeceği" kaydedilerek İsrail'in Suriye'ye saldırılarının süreceği mesajı verildi.

Baas rejiminin devrilmesinden sonra Suriye topraklarına sık sık hava saldırıları düzenleyen İsrail, Suriye devletinin egemenliğine aykırı bir şekilde ülkenin güneyinin silahtan arındırılmış bölge olmasını ve sözde tehdit durumunda saldırı düzenleyebilmek için hava sahasında özgürlük talep ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı, Şam yönetimine karşı eleştiriler getiren İsrail'de rahatsızlık uyandırmıştı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack da Suriye TV'ye verdiği röportajda, İsrail ile ABD arasında olan ilişkilerin din temelli değil, stratejik ve güvenlik odaklı olduğunu dile getirerek, "ABD'nin rolü burada basitçe diyaloğu başlatmak. Burada barış istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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