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İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a ulaştı

6 Aralık 2023 02:43 Son Güncelleme: 02:44 Abone Ol

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'den tahliye edilen 68 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı. Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen vatandaşlar, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve AFAD yetkilileri tarafından karşılandı. Vatandaşlar, pasaport kontrolünün ardından AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.