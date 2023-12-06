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İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a ulaştı

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İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'den tahliye edilen 68 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı. Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen vatandaşlar, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve AFAD yetkilileri tarafından karşılandı. Vatandaşlar, pasaport kontrolünün ardından AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 68 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.

Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçen Türk vatandaşlarını taşıyan ve Kahire Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

Vatandaşları havalimanında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile AFAD yetkilileri karşıladı.

Pasaport kontrolünün ardından vatandaşlar tahsil edilen araç ve otobüsle AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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