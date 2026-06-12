Haberler

İsrail, Lübnan'ın Güneyine Yönelik Saldırılarını Sürdürüyor

İsrail, Lübnan'ın Güneyine Yönelik Saldırılarını Sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılarda hastane yakınındaki bina hedef alınırken, Hizbullah da İsrail hedeflerine İHA saldırıları düzenledi.

BEYRUT, 12 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in perşembe günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklar, Lübnan'ın güneyindeki kıyı kenti Sur'da bir hastanenin yakınındaki binayı hedef alan İsrail hava saldırısında 1 kişinin öldüğünü, aralarında 10 hemşire ve hastane personelinin de bulunduğu 17 kişinin yaralandığını bildirdi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı ise ülkenin güneyindeki Abbasiye kasabasına düzenlenen saldırıda 4 kişinin, Deyr Kanun en-Nehr kasabasına düzenlenen ayrı bir saldırıda ise 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Ajans, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) güneydeki Habbuş kasabasındaki ana yolda bir motosikleti hedef aldığını ve sürücünün yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Lübnan'ın doğusunda düzenlenen ayrı saldırılarda, biri Batı Bekaa'daki Sohmor'da, diğeri ise Baalbek yakınlarındaki Nahle'de olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askeri hedeflerine yönelik bir dizi İHA saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Lübnan Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi, 2 Mart ile 11 Haziran tarihleri arasında İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3.711'e, yaralananların sayısının ise 11.483'e yükseldiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Özel yeni parti için ilk kez böyle net konuştu: Eğer Kılıçdaroğlu...
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Bu kez Dünya Kupası'nı salladı
İngiliz devinde yaprak dökümü! Van Bronckhorst da kovuldu

Giden gidene! O da kovuldu
Otokoç'a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı

Otokoç'a silahlı saldırıda yeni gelişme
Cildiye Uzmanı Dr. Adak'tan kritik uyarı: Bu saatlerde sakın güneşe çıkmayın

En riskli saat aralığı belli oldu
Antalya'da cinayet şüphelisi çift tutuklandı

Antalya'da cinayet şüphelisi çift tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi

Türkiye'nin konuştuğu kaçış öyküsünde şoke eden son