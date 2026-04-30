İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki işgali ve saldırıları Beyrut'ta protesto edildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan onlarca kişi, İsrail ordusunun güneydeki işgali ve saldırılarını protesto etti.

Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu tarafından işgal edilen beldelerin yerel yönetimleri ve muhtarları tarafından düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

Beyrut'taki Şehitler Meydanı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırıları ile işgal altındaki bölgelerde yürüttüğü yıkım faaliyetlerini protesto etti.

Göstericiler, İsrail saldırılarının ve işgalinin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.